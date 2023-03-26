Beşiktaş BOTAŞ'a farklı yenildi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında BOTAŞ sahasında Beşiktaş'ı 73-62 yendi.
Salon: Ankara
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Ahmet Taner İbin, Umut Memiş
BOTAŞ: Sevgi Uzun 17, Macaulay 11, McCall 2, Sehernaz Çidal 9, Doyle 8, Melis Gülcan 19, Ayşegül Günay Aladağ 7, Hatice Pelin Gülçelik, Meltem Avcı
Beşiktaş: Evans 22, Kübra İmren Sevindik 4, Elif Bayram 18, Billings 10, Melek Uzunoğlu 2, Yağmur Kübra Taşar, Meltem Topaloğlu, İrem Naz Topuz 4, Zeynep Can, İnci Güçlü 2
1. Periyot: 17-19
Devre: 31-38
3. Periyot: 48-50