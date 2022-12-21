Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Bu akşam Beşiktaş yarın G.Saray

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme usulüne göre oynanacak 5. eleme turu müsabakalarının programı şöyle:
20 Aralık Salı:
Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor: 1-2
MKE Ankaragücü-Tuzlaspor. 2-0
Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor: 5-2
Fraport TAV Antalyaspor-Manisa FK: 1-0
Medipol Başakşehir-Göztepe: 3-1
Fenerbahçe-İstanbulspor: 3-1
Bugün
13.00 Bitexen Giresunspor-Teco Karacabey Belediyespor (Çotanak Spor Kompleksi)
15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Uşakspor (Esenler Erokspor)
17.00 Corendon Alanyaspor-Eyüpspor (Kırbıyık Holding)
19.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
21.00 Beşiktaş-Şanlıurfaspor (Vodafone Park)
22 Aralık Perşembe:
13.00 Yukatel Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji)
15.00 Arabam.com Konyaspor-Bodrumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 Gaziantep FK-Dyorex Boluspor (Kalyon)
19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)
21.00 Galatasaray-Ankara Keçiörengücü (Nef)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.