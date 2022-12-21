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Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Bu akşam Beşiktaş yarın G.Saray

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turu mücadelesi devam ediyor.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 09:47
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Beşiktaş bu akşam Şanlıurfa'yı konuk edecek

Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Bu akşam Beşiktaş yarın G.Saray
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme usulüne göre oynanacak 5. eleme turu müsabakalarının programı şöyle:

20 Aralık Salı: 

Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor: 1-2

MKE Ankaragücü-Tuzlaspor. 2-0

Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor: 5-2

Fraport TAV Antalyaspor-Manisa FK: 1-0

Medipol Başakşehir-Göztepe: 3-1

Fenerbahçe-İstanbulspor: 3-1

Bugün

13.00 Bitexen Giresunspor-Teco Karacabey Belediyespor (Çotanak Spor Kompleksi)

15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Uşakspor (Esenler Erokspor)

17.00 Corendon Alanyaspor-Eyüpspor (Kırbıyık Holding)

19.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

21.00 Beşiktaş-Şanlıurfaspor (Vodafone Park)

22 Aralık Perşembe:

13.00 Yukatel Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji)

15.00 Arabam.com Konyaspor-Bodrumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Gaziantep FK-Dyorex Boluspor (Kalyon)

19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

21.00 Galatasaray-Ankara Keçiörengücü (Nef)

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