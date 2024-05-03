Beşiktaş Çaykur Rizespor ilk 11 belli oldu. Serdar Topraktepe'den flaş karar

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Beşiktaş Çaykur Rizespor ilk 11 belli oldu. Serdar Topraktepe'den flaş karar
Beşiktaş, Süper Lig'de 35. hafta maçında bu akşam Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Serdar Topraktepe kararını verdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Maçın hakemi Ali Şansalan.

Puan cetvelinde 5. sırada bulunan siyah beyazlıların 51 puanı bulunuyor.

Avrupa bileti almak isteyen ekiplerden Çaykur Rizespor ise 49 puanla 7. sırada.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Al-Musrati'nin yanı sıra tedavileri devam eden Tayfur Bingöl ve Amir Hadziahmetovic forma giyemeyecek.

Serkan Emrecan Terzi ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un da yarınki karşılaşmada görev yapması beklenmezken, Demir Ege Tıknaz'ın durumu son antrenmanın ardından netleşecek.

SEMİH VE AMARTEY'E UYARI

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ve Daniel Amartey sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Semih Kılıçsoy ve Daniel Amartey sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak olan Alanyaspor mücadelesinde cezalı olacak.

Teknik direktör Serdar Topraktepe iki futbolcuyu da dikkatli olmaları için uyardı.

Maça tarafların şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Ghezzal, Salih, Gedson, Muçi, Cenk, Semih.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Aliqulov, Emirhan, Hojer, Olawoyin, Shelvey, Varesanovic, Akintola, Zeqiri, Gaich.

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