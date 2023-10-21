Beşiktaş defansının inanılmaz hatası. Icardi affetmedi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor.
Nefesleri kesen derbide ilk gol Mauro Icardi'den geldi.
DEFANSIN HATASINI AFFETMEDİ
Galatasaray'ın yoğun presi sonrası Mert Günok'un vuruşu kısa düştü. Galatasaraylı oyuncularda kalan topu Icardi kafayla indirdi.
Colley'in uzaklaştıramadığı topu iyi takip eden Icardi, topa ayağını soktu ve sağ ayağının ucuyla vurduğu topu ağlara yolladı.
Böylece Galatasaray derbide 1-0 öne geçti.
TARİHE GEÇTİ
Icardi, Galatasaray tarihinde derbilerde en çok gol atan futbolcu ünvanını ele geçirdi.
Bu rekor Hagi'de bulunuyordu.