Beşiktaş deplasmanda yıkıldı. 7 maç sonra yenildiler

Serhat Ağa
Beşiktaş deplasmanda yıkıldı. 7 maç sonra yenildiler
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, Manisa Büyükşehir Belediye deplasmanında umduğunu bulamadı, ligde 7 maç sonra yenilgiyle tanıştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Beşiktaş Emlakjet, Manisa Büyükşehir Belediyespor’a 78-70 mağlup oldu.

Konuk takım, Mitchell’in skorer performansıyla maça hızlı başladı ve 7. dakikada 9-7 öne geçti. Manisa Büyükşehir Belediyespor, Anderson ve Cruz’un katkılarıyla 13-9’luk bir seri yakaladı ve ilk çeyreği 19-15 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte Manisa Büyükşehir Belediyespor, farkı 12 sayıya kadar açtı (38-26) ve devreye 40-31 üstün girdi.

Üçüncü çeyreğe Beşiktaş Emlakjet, Needham ve Berk’in etkili oyunuyla başladı ve 25. dakikada Needham’ın 3 sayılık isabetiyle 49-48’lik bir avantaj yakaladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeniden öne geçtiği çeyreği 60-56 önde tamamladı.

Son çeyreğin başında Manisa Büyükşehir Belediyespor, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve son 5 dakikaya 74-64 önde girdi. Beşiktaş Emlakjet, Needham ve Berk’in sayılarıyla 6-0’lık bir seri bulsa da maçtan 78-70 yenik ayrıldı.

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