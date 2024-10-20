Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray’a kötü haber

Süper Lig'in 9. haftasında dün oynanan Antalyaspor Galatasaray maçında sol bek Ismail Jakobs sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Yıldız oyuncudan haber geldi.

Galatasaray, dün ilk deplasman maçına çıktı. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Sarı Kırmızılılar maçı 3-0 kazandı.

JAKOBS 22. DAKİKADA SAKATLANMIŞTI

İki rakımın 90 dakikalık mücadelesinde Icardi'nin iki, Osimhen ise bir gol kaydetti. Galatasaray bu zaferle birlikte Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman serisi rekorunun yeni sahibi olduğu aktarıldı. Sarı kırmızılılar bu başarıyla birlikte Fenerbahçe'ye ait rekoru kırmış oldu.

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi mücadelesi ise 28 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Taraftarlar bu maçı heyecanla beklerken Galatasaray’dan kötü haber geldi.

Hakem Ali Şansalan yönettiği Galatasaray – Antalyaspor mücadelesinde sol bek Ismail Jakobs 22. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

İKİ VEYA ÜÇ HAFTA SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Jakobs için kulüpten açıklama geldi. Galatasaray tarafından yapılan açıklamada yıldız futbolcunun sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildiği duyuruldu.

Derbi öncesi sarı kırmızılıları üzen gelişmeye ilişkin Jakobs’un iki veya üç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Galatasaray’ın Ismail Jakobs ‘Sağlık Raporu’ açıklamasında "Trendyol Süper Lig’in dokuzuncu haftasındaki Onvo Antalyaspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Ismail Jakobs’un tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.