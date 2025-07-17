Beşiktaş dev anlaşmayı duyurdu!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, saha dışındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Siyah-beyazlı kulüp, içerik platformu GAIN Medya ile tribün isim sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Tüpraş Stadyumu'nun güney tribünü, 2025-2026 sezonu boyunca “GAIN Tribünü” adıyla anılacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, yeni nesil içerik platformu GAİN Medya ile Beşiktaş Tüpraş Stadyumu Güney Tribünü isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. İmzalanan anlaşma doğrultusunda Beşiktaş Tüpraş Stadyumu Güney Tribünü 2025-26 sezonu boyunca 'GAİN Tribünü' olarak anılacak. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”