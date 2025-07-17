Beşiktaş dev anlaşmayı duyurdu!

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş dev anlaşmayı duyurdu!

Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda isim sponsorluğu için GAIN Medya ile anlaşma sağladı. Güney tribünün yeni adı resmen duyuruldu.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, saha dışındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Siyah-beyazlı kulüp, içerik platformu GAIN Medya ile tribün isim sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Tüpraş Stadyumu'nun güney tribünü, 2025-2026 sezonu boyunca “GAIN Tribünü” adıyla anılacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, yeni nesil içerik platformu GAİN Medya ile Beşiktaş Tüpraş Stadyumu Güney Tribünü isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. İmzalanan anlaşma doğrultusunda Beşiktaş Tüpraş Stadyumu Güney Tribünü 2025-26 sezonu boyunca 'GAİN Tribünü' olarak anılacak. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”

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