Beşiktaş dondu kaldı. Ankara'dan eli boş döndü

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Beşiktaş dondu kaldı. Ankara'dan eli boş döndü
Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü ile berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü ile kozlarını paylaştı.

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Eryaman Stadyumu’nda on binlerce taraftarın önünde oynanan karşılaşmada taraflar 0-0 berabere kaldı.

Önceki turların aksine çift maç usulü ile oynanan bu turda finale çıkacak isim rövanş maçında belli olacak.

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Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak olan rövanş maçı ise 7 Mayıs Salı günü saat 20.30’da başlayacak.

İki takım arasında geçtiğimiz hafta oynanan Süper Lig maçında Beşiktaş Başkent ekibini sahasında 2-0 mağlup etmişti.

Alınan bu galibiyet sonrası siyah-beyazlı taraftarlar Ankara'dan da galibiyet ile döneceklerine emin olduklarını belirtmişti.

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