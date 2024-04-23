Beşiktaş dondu kaldı. Ankara'dan eli boş döndü

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü ile kozlarını paylaştı.

Eryaman Stadyumu’nda on binlerce taraftarın önünde oynanan karşılaşmada taraflar 0-0 berabere kaldı.

Önceki turların aksine çift maç usulü ile oynanan bu turda finale çıkacak isim rövanş maçında belli olacak.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak olan rövanş maçı ise 7 Mayıs Salı günü saat 20.30’da başlayacak.

İki takım arasında geçtiğimiz hafta oynanan Süper Lig maçında Beşiktaş Başkent ekibini sahasında 2-0 mağlup etmişti.

Alınan bu galibiyet sonrası siyah-beyazlı taraftarlar Ankara'dan da galibiyet ile döneceklerine emin olduklarını belirtmişti.