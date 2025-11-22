Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Beşiktaş Gain sahasında Glint Manisa Basket'i ağırladı.

Maça hızlı başlayan konuk ekip Manisa Basket ilk yarıyı 44-32 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte ritmini bulan Siyah Beyazlılar 25-12'lik periyot skoruyla üstünlüğü ele aldı. Son çeyrekte farkı açan Dusan Alimpijevic'in öğrencileri sahadan 79-65'lik galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş'ta 22 sayılık performansıyla maçın en skorer oyuncusu olan Jonah Mathews galibiyette başrol oynadı. Bu sonuçla Beşiktaş Gain, ligde 9'da 9 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü.