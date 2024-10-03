Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk maçında deplasmanda Ajax’a 4-0 mağlup olan Beşiktaş, ikinci maçta kendi evinde Eintracht Frankfurt’u mağlup ederek moral bulmayı hedefliyor. Karşılaşmayı İskoç hakem John Beaton yönetecek.

Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Al Musrati dışında eksik beklenmiyor. Teknik Direktör van Bronckhorst, tecrübeli oyuncunun yerine formayı Ndour’a verecek. Hollandalı teknik adamın kazanan sistemi bozması beklenmezken sol kanatta Joao Mario, sağ kanatta ise Rashica forma giyecek forvet arkasında Rafa Silva’nın oynaması beklenirken forvet hattında ise Immobile görev alacak. Hollandalı teknik adam savunma hattını bozmayı düşünmüyor.

Beşiktaş ve Eintracht Frankfurt’un beklenen 11’leri şöyle:

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Felix Uduokhai, Masuaku, Gedson, Ndour, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Immobile.



Eintracht Frankfurt: Kaua; Kristensen, Tuta, Theate, Nkounkou; Knauff, Dahoud, Skhiri, Bahoya; Marmoush, Matanovic.

SEZONA ÇOK İYİ BAŞLADI

Beşiktaş’ın rakibi Eintracht Frankfurt sezona iyi bir giriş yaptı. Alman ekibi, tüm kulvarlarda çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Frankfurt ekibi Bundesliga’da ise 5 maçın 4’ünü kazanarak 12 puanla Bayern Münih’in arkasından ikinci sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ-EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş’ın Eintracht Frankfurt’a karşı oynayacağı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinin saat kaçta ve hangi kanalda olacağı merak konusu oldu. Karşılaşma saat 22.00’dan itibaren TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak.