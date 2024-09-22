Beşiktaş - Eyüpspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 6. Hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

Saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Aralarında 1 puan bulunan iki takım arasındaki bu karşılaşmayı kazanan taraf ligde avantajı eline geçirecek.

Karşılaşmanın başlamasına artık 1 saatten az bir zaman kalırken iki takımında ilk 11’leri belli oldu.

İşte ilk 11'ler:

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masukau, Al-Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Ciro Immobile



Eyüpspor: Berke Özer, Caner Erkin, Claro, Robin, Dubois, Melih, Samu Saiz, Midtsjo, Ahmed Kutucu, Emre, Thiam