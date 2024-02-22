Beşiktaş farklı kazandı yarı finale göz kırptı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Beşiktaş farklı kazandı yarı finale göz kırptı
Beşiktaş BAO Kadın Basketbol Takımı; Fransız ekibi Monpellier'i 73-59 yendi, avantajı eline geçirdi.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz Beşiktaş BAO, çeyrek final ilk maçında Fransız temsilcisi Lattes Montpellier'i konuk etti.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi Siyah-Beyazlılar 14 sayı farkla (73-59) kazandı.

Beşiktaş bu sonuçla 29 Şubat Perşembe günü Fransa'da oynanacak rövanş maçı için büyük avantaj elde etti.

Beşiktaş BOA: 73 - Lattes Montpellier: 59
Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi
Hakemler: Silvia Marziali (İtalya), Alakbar Hasanov (Azebaycan), Mladen Lucic (Karadağ)
Beşiktaş BOA: Nogic 17, Evans 16, Elif Bayram 14, Krivacevic 12, Lazic 8, Li 6, Melek Uzunoğlu, Topuzovic
Lattes Montpellier: Rabot 21, Alston 16, Toure 7, Naigre 6, Jenkins 5, Brun 2, Traore, Zamoura 2, Bernies, Djoko,
1. Periyot: 21-11
Devre: 45-26
3. Periyot: 61-42
Beş faulle çıkan: 38.50 Toure (Lattes Montpellier)

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