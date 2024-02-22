Beşiktaş farklı kazandı yarı finale göz kırptı

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz Beşiktaş BAO, çeyrek final ilk maçında Fransız temsilcisi Lattes Montpellier'i konuk etti.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi Siyah-Beyazlılar 14 sayı farkla (73-59) kazandı.

Beşiktaş bu sonuçla 29 Şubat Perşembe günü Fransa'da oynanacak rövanş maçı için büyük avantaj elde etti.

Beşiktaş BOA: 73 - Lattes Montpellier: 59

Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

Hakemler: Silvia Marziali (İtalya), Alakbar Hasanov (Azebaycan), Mladen Lucic (Karadağ)

Beşiktaş BOA: Nogic 17, Evans 16, Elif Bayram 14, Krivacevic 12, Lazic 8, Li 6, Melek Uzunoğlu, Topuzovic

Lattes Montpellier: Rabot 21, Alston 16, Toure 7, Naigre 6, Jenkins 5, Brun 2, Traore, Zamoura 2, Bernies, Djoko,

1. Periyot: 21-11

Devre: 45-26

3. Periyot: 61-42

Beş faulle çıkan: 38.50 Toure (Lattes Montpellier)