18 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'den 11 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 11 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 22:50
Takip Et

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray da var. PFDK sevkleri açıklandı

Süper Lig'den 11 kulüp PFDK'ye sevk edildi
+
Aa
-

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yapılan karşılaşmalarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Süper Lig ekipleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Yukatel Kayserispor, Demir Grup Sivasspor, Adana Demirspor, MKE Ankaragücü, Arabam.com Konyaspor, Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK disipline gönderildi.

Sevk nedenleri

Galatasaray'ın; Atakaş Hatayspor maçında "Çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği bildirilirken, Beşiktaş'ın; Arabam.com Konyaspor maçında, Fenerbahçe'nin de; Gaziantep FK maçında gerçekleşen "Çirkin ve kötü tezahürat", "Saha olayları" ve "Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" gerekçeleriyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Açıklamada, diğer Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübü Doktoru Mehmet Mesut Çelebi'nin; Adana Demirspor maçında, "Sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle, Kasımpaşa Kulübü idarecisi Serkan Reçber'in; Vavacars Fatih Karagümrük maçında, "Sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle, Vavacars Fatih Karagümrük kulüp görevlisi Umut Köse'nin; Kasımpaşa maçında, "Sportmenliğe aykırı hareket" ve "tedbire uymama"gerekçeleriyle disiplin sevklerinin gerçekleştiği duyuruldu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
1
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
2
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
3
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
4
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
5
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
﻿Yusuf Demir'e Süper Lig'den teklif geldi. Sıcak bakıyor
6
﻿Yusuf Demir'e Süper Lig'den teklif geldi. Sıcak bakıyor
﻿Yusuf Demir'e Süper Lig'den teklif geldi. Sıcak bakıyor
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
7
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Sırbistan'da hava kirliliği eylemi
﻿Sırbistan'da hava kirliliği eylemi
﻿Sırbistan'da hava kirliliği eylemi
﻿Marmara Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde deprem
﻿Marmara Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde deprem
﻿Marmara Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde deprem
﻿Pentagon Sözcüsü F-16 satışı yorumu 'Türkiye bölgede değil dünyada önemli bir ortaktır'
﻿Pentagon Sözcüsü F-16 satışı yorumu 'Türkiye bölgede değil dünyada önemli bir ortaktır'
﻿Pentagon Sözcüsü F-16 satışı yorumu 'Türkiye bölgede değil dünyada önemli bir ortaktır'
﻿Haksız rekabetin önüne geçmeyi amaçlayan kanun teklifi komisyondan geçti
﻿Haksız rekabetin önüne geçmeyi amaçlayan kanun teklifi komisyondan geçti
﻿Haksız rekabetin önüne geçmeyi amaçlayan kanun teklifi komisyondan geçti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.