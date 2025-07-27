Beşiktaş, Fenerbahçe'yi yakan yıldız için masada

Transfer dönemine Jurasek, Abraham ve Orkun Kökçü'yi kadrosuna katarak hızlı bir giriş yapan Beşiktaş'ta kanat bölgesi için arayışlar da sürüyor.

Siyah beyazlıların, kariyerine Portekiz ekibi Benfica'da devam eden milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

26 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı formayı giymeyi kabul ettiği iddia edilirken Beşiktaş'ın Benfica'yı ikna etmek için görüşmelere başladığı öne sürüldü.

BENFİCA 20 MİLYON İSTİYOR

İspanyol gazeteci Pedro Almeida'nın haberine göre Portekiz kulübü, geçen sezon 12 milyon euroya kadrosuna kattığı milli oyuncu için 20 milyon avro bonservis bedeli talep ediyor.

Kulüplerin anlaşması durumunda Orkun Kökçü'nün transferinde uygulanan zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık transferi formülünün kullanılması bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'yı Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçirdi. pic.twitter.com/xW5fNvXhiz — S Sport Plus (@ssportplustr) July 26, 2025

Benfica ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan, güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen Kerem Aktürkoğlu, geçen sezon Benfica formasıyla çıktığı 53 maçta 16 gol atarken 13 de asist yaptı.

Başarılı futbolcu, takımının Fenerbahçe ile oynadığı hazırlık maçında da ilk golü atarak 3-2'lik galibiyette pay sahibi oldu.