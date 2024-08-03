Beşiktaş formasını giydiği an ortaya çıktı. Artık o da Çarşı Grubu üyesi

Hollywood'un ünlü ismi Sharon Stone, Golden Globe ödül törenine katılmak için Türkiye’ye geldi. Hürriyet ABD muhabiri Barbaros Tapan ile Bodrum'a geldi.

Yıldız oyuncu Sharon Stone, Tapan'ın eşliğinde bir tekne gezisine katıldığında Tapan kendisine bir Beşiktaş forması hediye etti.

Stone ise hemen formayı giyerek fotoğraf çektirdi. Stone'un Beşiktaş formasıyla Bodrum caddelerinde yürürken çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

HOLLYWOOD'UN YILDIZI DA ÇARŞI GRUBU ÜYESİ

“Artık o da Çarşı Grubu üyesi” yorumları yapıldı. Stone, İstanbul'daki konakladığı otelin penceresinden eşsiz boğaz manzarasına karşı konumlanmış Beşiktaş Stadyumu'na duyduğu hayranlığı ifade ettiği de belirtildi.

Sharon Stone'un ünlü futbol kulübü Beşiktaş'ın formasını giymesi ve fotoğraflar çektirmesi büyük ilgi topladı.

Stone'un açıklamalarının ardından Beşiktaş Spor Kulübü, ünlü oyuncuya jest yaparak özel bir forma hediye etti.

KAZA GEÇİRDİ

Stone, Bodrum'daki tatilinde otelde talihsiz bir kaza geçirdiğini ve göz altının morardığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Stone, "Kimse bana zarar vermedi. Kendimi iyi hissediyorum ve Türkiye'de harika vakit geçiriyorum. Gözüm de iyileşiyor." dedi.