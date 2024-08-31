Beşiktaş futbolcusunu Rio Ave'ye gönderdi

Siyah-beyazlı ekipte flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Demir Ege Tıknaz, Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiralandı.

5 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU

Demir Ege Tıknaz'ın 5 milyon euro satın alma opsiyonu ile birlikte kiralandığı aktarıldı.

Genç futbolcu, yaptığı açıklamada, ''Daha küçücükken kapısından girdiğim Şanlı Beşiktaş’ımızdan, yeni bir meydan okuma için ayrılıyorum.

Taraftarlarımız, abilerim, ablalarım, kardeşlerim, size söz veriyorum ki geri döndüğümde çok daha güçlü olacağım.

Bir kere kartal, her zaman kartal'' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.