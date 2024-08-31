Beşiktaş futbolcusunu Rio Ave'ye gönderdi

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş futbolcusunu Rio Ave'ye gönderdi

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki genç futbolcusu Demir Ege Tıknaz, Portekiz ekiplerinden Rio Ave'ye kiralandı. Oyuncu Portekiz'e gitti.

Siyah-beyazlı ekipte flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Demir Ege Tıknaz, Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiralandı.

64a6e15286b2473fec795d35.webp

5 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU
Demir Ege Tıknaz'ın 5 milyon euro satın alma opsiyonu ile birlikte kiralandığı aktarıldı.

Genç futbolcu, yaptığı açıklamada, ''Daha küçücükken kapısından girdiğim Şanlı Beşiktaş’ımızdan, yeni bir meydan okuma için ayrılıyorum.

Taraftarlarımız, abilerim, ablalarım, kardeşlerim, size söz veriyorum ki geri döndüğümde çok daha güçlü olacağım.

Bir kere kartal, her zaman kartal'' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

20231215-021659.jpg

Son Haberler
21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü! Tatil sitesinde feci ölüm
21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü! Tatil sitesinde feci ölüm
Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur talimatı
Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur talimatı
Küresel sistemin geleceği okyanusun altında. Deniz altı kabloları ABD'nin en büyük korkusu oldu
Küresel sistemin geleceği okyanusun altında. Deniz altı kabloları ABD'nin en büyük korkusu oldu
Galatasaray TFF'ye bildirdi. Sözleşmesi feshedildi
Galatasaray TFF'ye bildirdi. Sözleşmesi feshedildi
Rahmi Koç 'Kraliçe'nin yatını satın aldı. Tamamı ahşap
Rahmi Koç 'Kraliçe'nin yatını satın aldı. Tamamı ahşap