Beşiktaş galibiyeti sonrası Aytaç Kara'nın değerlendirmesi

Kaynak: İHA
Beşiktaş galibiyeti sonrası Aytaç Kara'nın değerlendirmesi

Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla yendiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kasımpaşanın başarılı orta saha oyuncusu Aytaç Kara, Beşiktaş galibiyeti sonrası, güçlü bir ekibe karşı zor bir müsabaka oynadıklarını belirterek, "Arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık" ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa'nın başarılı orta saha oyuncusu Aytaç Kara, Beşiktaş galibiyeti sonrası, güçlü bir ekibe karşı zor bir müsabaka oynadıklarını belirterek, "Arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasımpaşa'nın 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Aytaç Kara, "Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. İyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. Hafta içi çok iyi hazırlandık. İlk devre dengeli gitse de ikinci yarıda girdiğimiz pozisyonları değerlendirdik ve kazanan taraf olduk. Mücadele eden arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık" diye konuştu.

Son Haberler
Narkotik köpeği "Eta", kilolarca uyuşturucu buldu
Narkotik köpeği "Eta", kilolarca uyuşturucu buldu
Adıyaman’da park ve bahçelerde asayiş uygulaması
Adıyaman’da park ve bahçelerde asayiş uygulaması
Derbide 3 oyuncuya kulübe yolu gözüktü! Mourinho sistem değiştiriyor
Derbide 3 oyuncuya kulübe yolu gözüktü! Mourinho sistem değiştiriyor
“Hain” filmi afişi yayınlandı
“Hain” filmi afişi yayınlandı
Trabzonspor'da derbinin gizli silahı! Şenol Güneş yıldız ismi 11'e çekiyor
Trabzonspor'da derbinin gizli silahı! Şenol Güneş yıldız ismi 11'e çekiyor