Beşiktaş Gaziantep FK biletlerine Cumhuriyet tarifesi

Beşiktaş, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle Gaziantep FK biletlerinin fiyatlarında değişiklik yaptı.

Beşiktaş Gaziantep FK biletlerine Cumhuriyet tarifesi

Beşiktaş Kulübü, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle Gaziantep FK maçının bilet fiyatlarını belirledi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımız, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında 30 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Gaziantep FK maçı biletleri, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne özel olarak Doğu-Batı Bloklar 100 TL, Kale Arkası ise 29 TL’den 28 Ekim Cumartesi günü saat 11.00’de satışa sunulacak.

Büyük Beşiktaş Taraftarı’nı hem Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşamak hem de Beşiktaşımıza destek olmak için Tüpraş Stadyumu’na davet ediyoruz.

Bilet Fiyatları

Loca 162: 10.923TL
VIP: 1.923 TL
Doğu-Batı Bloklar: 100 TL
Kale Arkası 29 TL"

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