Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında yarın Gençlerbirliği'yle karşı karşıya gelecek.
Tüpraş Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak mücadelede, hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Siyah beyazlılar, başkent ekibiyle oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın’ın yönetimindeki antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.
Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmasıyla sona erdi.