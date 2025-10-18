Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'nin konuk ediyor.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başladı.

Beşiktaş sahaya Mert Günok, Svensson, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Cerny, Cengiz Ünder, Abraham ilk 11'iyle çıktı.

Gençlerbirliği ise mücadeleye Erhan, Hanousek, Thalisson, Goutas, Zuzek, Pedro, Tongya, Oğulcan, Dele-Bashiru, Göktan ve Niang'la başladı.

RIDVAN YILMAZ 1259 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ

Rıdvan Yılmaz ve Cengiz Ünder, ilk kez bir maçta 11'de yer aldı. Rıdvan Yılmaz son olarak 8 Mayıs 2022'de oynanan Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de başlamıştı. Yılmaz, 1259 gün sonra ilk 11'e geri dönmüş oldu.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada Orkun Kökçü'nün ceza sahası sol çaprazdan şutunda top kaleci Erhan'da kaldı. Fakat pozisyonun başında pası veren Rafa Silva ileride kalınca hakem ofsayt kararı verdi.

14. dakikada Zuzek'in ceza sahası dışı sağ çaprazından yerden şutunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

29. dakikada Gençlerbirliği'nin kullandığı kornerde, ceza sahasındaki Goutas kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

CENGİZ ÜNDER KARŞI KARŞIYA POZİSYONDA KAÇIRDI

39. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Cengiz Ünder'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda file bekçisi Erhan gole izin vermedi. Dönen topu tamamlamak isteyen Abraham da başarılı olmadı ve top yandan dışarı gitti.

43. dakikada hızlı gelişen atakta sol çaprazdaki Tongya şutunu çekti, top kaleci Mert'te kaldı.

4 YIL SONRA İLK RANDEVU

Beşiktaş ve Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 94 kez rakip oldu.

Siyah-beyazlılar, bu maçların 54'ünde galip gelmeyi başarırken, kırmızı-siyahlılar 9 maçta kazanan taraf oldu. 31 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş attığı 153 gole karşılık kalesinde 64 gol gördü.

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de son olarak 15 Şubat 2021 tarihinde Ankara'da karşılaştı ve siyah-beyazlılar mücadeleyi 3-0 kazandı.

Son olarak oynadıkları 2020-2021 sezonunda Kartal şampiyonluk ipini göğüslerken; kırmızı-siyahlılar ise küme düşmüştü. Söz konusu sezonda Ankara ekibi, 20 yıl sonra Beşiktaş'ı deplasmanından galip ayrılmıştı.