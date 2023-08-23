Beşiktaş gerçeklerini gazeteci Kartal Yiğit açıkladı

İşte Kartal Yiğit'in sosyal medyadan yaptığı o paylaşımlar.

İŞTE GERÇEKLER

Beşiktaş yönetimi resmi siteden yaptığı açıklama da Ramos ve Talisca’dan maliyetleri nedeniyle vazgeçtiklerini kamuoyuna duyurmuştu. Daha sonra Ramos ile yapılan görüşmeleri yürütünce yönetici Serhan Çetinsaya’nın istifa ettiği haberleri ortaya çıktı.

Hatta Çetinsaya’nın Ramos’un bütün maliyetini kendi karşılayacağı şeklinde dedikodular da üretildi sosyal medyada. Bu böyle olunca tabi ki başkana Ahmet Nur Çebi’ye tepkilerin dozajı da arttı.

Talisca’nın da Galatasaray’a gideceği söylentileri artınca Çebi’den olağanüstü kongre istenmeye başlandı. Hatta adaylığını daha önce açıklayan Hasan Arat kendi hesabından bunu ilk dile getiren isim oldu.

Gelelim Ramos ve Talisca için yapılan görüşmelerin perde arkasına ve iki oyuncunun da istediği rakamlara. Öncelikle şunu söyleyeyim benim görevim ne başkanı ne de yönetimini savunmak. Birçok kişiden bu konuyu araştırdım. Yönetim dışından da iki oyuncunun maliyetlerini sordum. Çıkan tabloyu görünce yönetime hak vermemek elde değil. Bu resmen Beşiktaş’ın tapusunu Ramos ve Talisca’ya vermek demek.

O yüzden sponsorsuz bu transferlerin olmasının imkansız olduğunu söyleyebilirim. Bu şartlarda gerek Talisca gerekse Ramos’u Türkiye’de bir kulübün normal olarak almasının imkansız olduğunu söyleyebilirim. Ha alırlarsa maliyetleri kesinlikle düşük göstereceklerini şimdiden konuşmak gerek. Ayrıca bu parayı nasıl bulduklarını da özellikle maliyeye açıklamak zorundalar. Kulüplerin hepsinin borcu tavan da. Üstelik bu ay bankalar birliğine ödemeler başlıyor.

Anlık zevkler uğruna koca kulüpler batağa gidiyor. İlerde asırlık çınarlar satmıyorsa kimse neden satıldı diye de tepki göstermeyecek bu da bilinmeli.

Şimdi gelelim Ramos ve Talisca’nın Beşiktaş’tan istediği rakamlara… Ramos ile asbaşkan Serhan Çetinsaya 13 gün sürekli görüştü. Gelinen son noktada dünyaca ünlü stoperin yıllık maliyeti 16,5 milyon euro net para.

Türkiye ligi şampiyonluğu için 3 milyon euro, Avrupa şampiyonluğu için 4 milyon euro. Bu paranın 13 milyonu Ramos’un kendisine. 3 milyon eurosu menajeri olan kardeşine, 500 bir Euro’su da Danimarka da yaşayan bir başka aracıya. Çetinsaya konuyu başkana iletiyor. Başkan da yöneticilerle görüştükten sonra genç yöneticiye,

“Serhan biz kulüp olarak ancak yıllık 6 milyon Euro verebiliriz. Gerisini sponsorlukla çözebiliriz. Bu konuda sen garanti verirsen transferi yapalım. Yoksa ben kulübü batırmaya gelmedim” diyerek görüşünü bildirir.

Bu sözler üzerine Serhan Çetinsaya da, “Başkanım bir kısmını ben karşılamaya çalışırım bir sponsor buluruz. Ayrıca forma satışları ile de karşılarız” yanıtını verir. O andan sonra sponsorlara ve camianın önemli isimlerinin kapıları çalınır. Ancak bir Allah’ın kulu sponsor olmaz. Çetinsaya’da kalan maliyet konusunda garanti vermeyince kulüp vazgeçtiğini açıklamak zorunda kalır.

Ayrıca Ramos kendisinin dışında yardımcılarının kalacağı bir villa ve şoförlü iki araç ister. Bunun yanında kendi atacağı golle takım kazandırsa ekstra para da ister.

Gelelim Talisca’ya… Bu konuda da son dönem de spekülatif haberler çıktı. Kumaş Al Nasrr’ın onu bedelsiz bırakacağı yönünde.

Öyle bir şey yok. Arap kulübü Talisca için 14 milyon Euro bedel istiyor. Kulüp pazarlıklarla bunu düşürmek istedi ama olmadı. Hatta 7 milyona kadar çıkıldı. Ama kabul görmedi. Talisca’nın istediği ücret ise yıllık garanti 10 milyon Euro.

Bu rakam bonuslarla 14”e çıkıyor. Ayrıca Talisca da tıpkı Ramos gibi gol attığı maçta takım kazandırsa 50 bin Euro istiyor. Yani anlayacağınız iki oyuncunun maliyeti Beşiktaş’ın toplam transfer bütçesini bile geçiyor. Bu ekonomik ortam da bu iki oyuncuya bu rakamlar verilir mi karar sizin. Ha bir tercih olsa ben de Talisca derdim.

Ama gelse bile takım içi dengeleri kesinlikle değiştirecektir. İlk başta da Aboubakar. Hatta şöyle bir duyum da aldım. Orada iken Aboubakar ile tartışmışlar ve konuşmuyorlarmış . Talisca gelirse eğer sezona bomba gibi giren Aboubakar ne yapar acaba? Bu paralara oynamayacağı kesin de gerisini bilmem. İşte bu iki transferin perde arkası böyle. İster inanın ister inanmayın …