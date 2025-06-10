Beşiktaş golcüsünü ezeli rakipte buldu

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Beşiktaş golcüsünü ezeli rakipte buldu

Forvet arayışı devam eden Beşiktaş'ın Simon Banza için Braga ile masaya oturduğu öğrenildi.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yeni sezona hazırlanan Beşiktaş'ta kadroyu güçlendirme çalışmaları da devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, geçen sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği performansla dikkat çeken Simon Banza için Braga ile pazarlık masasına oturdu.

Demokratik Kongolu golcü için 10 milyon euro seviyesinde resmi teklif sunulduğu, Braga'nın ise daha önce 15 milyon euro istediği golcü oyuncunun bonservis bedelinde indirime gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

27 yaşındaki golcü bordo mavililerle çıktığı 39 maçta 22 gol atıp 7 asist üretmişti.

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