Beşiktaş’ta ara transfer dönemi öncesi çalışmalar yoğunlaşırken, siyah-beyazlılar Lorient forması giyen Sambou Soumano’yu gündemine aldı. Teknik ekibin rapor doğrultusunda yönetimin ocak ayında hamle yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.

YÖNETİM 4-5 TAKVİYEYE HAZIRLANIYOR

Fatih Karagümrük maçının ardından konuşan Asbaşkan Murat Kılıç, kadroya 4–5 oyuncu transfer etmeyi planladıklarını açıklamıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın da Avrupa’da geniş bir tarama yürütüldüğünü söyleyerek, “Avrupa’da tüm scout ekibimiz oyuncu seyrediyorlar” ifadelerini kullandı.

SCOUT EKİBİ SOUMANO'YU YERİNDE TAKİP ETTİ

Fotomaç'ın haberine göre; Genel Koordinatör Serkan Reçber’in ekibinde yer alan bir scoutun Lorient–Nice karşılaşmasını tribünden takip etti.

Ev sahibi ekibin 3-1 kazandığı maçta Sambou Soumano 2 kez ağları havalandırarak etkileyici bir performansa imza attı.

SERGEN YALÇIN'DAN RAPOR BEKLENECEK

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın’ın Soumano hakkında olumlu görüş bildirmesi halinde ocak ayında Lorient’in kapısını çalacak. Fransız ekibinin golcüsü için talep edeceği bonservis bedelinin belirleyici olacağı belirtiliyor.

BU SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon Ligue 1’de 14 maçta 4 gol ve 2 asist üreten 24 yaşındaki Sambou Soumano, toplamda 6 gole doğrudan katkı sağladı. Rennes ve Brest maçlarında birer gol, Nice karşılaşmasında iki gol kaydeden Senegalli oyuncu; Lille ve Monaco maçlarında ise birer asist yaptı.

RESMİ GİRİŞİM İÇİN SON DEĞERLENDİRME BEKLENİYOR

Ara transfer dönemine Beşiktaş, kadrosunu genç ve potansiyelli bir santrforla güçlendirme hedefinde. Sambou Soumano’nun ocak ayında resmi bir teklif boyutuna taşınıp taşınmayacağı, teknik heyetin raporu ve Lorient’in tutumuyla netleşecek.