Beşiktaş gözünü 3 yıldıza dikti. Transfer harekatı sürüyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş gözünü 3 yıldıza dikti. Transfer harekatı sürüyor

Süper Lig’de transferin bitmesine sayılı günler kala kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş 3 ismi gündemine aldı. Siyah beyazlılar, ibresini kanat oyuncularına yönlendirdi.

Transfer döneminde Immobile, Rafa Silva ve Paulista gibi yıldızları kadrosuna katan ve yüksek verim alan Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlılar, Avrupa’da transfer döneminin ve Avrupa kupalarına oyuncu kaydının sona ermesine rağmen ligde rekabetçi olabilmek için kadrosunu güçlendirmeye devam etmek istiyor.

Siyah beyazlıların kanat ve savunma için 3 ismi gündemine aldığı öğrenildi.

Hücumda kanatları güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ın gündeminde Brezilyalı Riberio bulunuyor. Internacional forması giyen 25 yaşındaki oyuncu için Brezilya ekibi 15 milyon euro istiyor. Beşiktaş yönetiminin bonservis bedelini aşağı çekmek için girişimlerini sürdürüyor. Her 2 kanatta da oynayan Riberio daha önce Palmeiras, EC Vitoria ve Cruzeiro gibi takımların formasını giydi.

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SAVUNMADA İBRE TRIPPIER'E DÖNDÜ

Savunmayı Paulista ve Udokhai ile güçlendiren Beşiktaş, kanat savunması için de alternatiflere yönelmek istiyor. Siyah beyazlıların gündemine Newcastle United forması giyen Kevin Trippier’e yöneldiği öğrenildi. Takımından ayrılmak istediği konuşulan tecrübeli oyuncu için siyah beyazlı yönetimin İngiliz ekibine yoğun baskı yaptığı öğrenildi. İngiliz oyunu ile önümüzdeki günlerde görüşecek yönetim olumlu yanıt alırsa transferi hızla bitirmek için harekete geçecek.

33 yaşındaki oyuncu Premier Lig’de Burnley, Totthenham Hotspur ve Newcastle United formaları ile 180 maça çıktı.

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MARİO RUİ DE ALTERNATİFLER ARASINDA

Siyah beyazlıların kanat savunması için bir alternatifinin de Mario Rui olduğu öğrenildi. İtalyan basını, Napoli forması giyen tecrübeli oyuncuyu kiralamak istediğini yazdı. Siyah beyazlı yönetimin 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli oyuncunun transferini hızla bitirmek için harekete geçtiği belirtiliyor.

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