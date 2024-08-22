Beşiktaş içten yıkıldı. Paulista'dan büyük hata

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş içten yıkıldı. Paulista'dan büyük hata

Lugano-Beşiktaş maçında gol yağmuru sürüyor. Beşiktaş'ta Paulista, topu kendi ağlarına yolladı ve durum 3-3'e geldi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşılaşıyor.
Stockhorn Arena Stadı'ndaki karşılaşmada temsilcimiz Beşiktaş büyük bir avantaj kaybetti.
21'de Gedson Fernandes'in golüne 34'te Uran Bislimi'nin karşılıklı golleriyle ilk yarı 1-1 sona erdi.
51'de bir kez daha Gedson Fernandes sahne alırken 55'te Al-Musrati skoru Beşiktaş lehine 3-1'e getirdi.
Ancak bu skor avantajını koruyamadı Siyah-Beyazlı ekip.
56'te Steffen ile fark 1'e indi. Beşiktaş'ı yıkan gol ise 63'te Gabriel Paulista'dan geldi.
Siyah-Beyazlı ekibin Brezilyalı stoperi, Lugano atağında topu kendi ağlarına gönderdi ve skorun 3-3'e gelmesine neden oldu.

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