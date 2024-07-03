Beşiktaş idmanında Rafa Silva fırtınası. Ayağının tozuyla şova başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş idmanında Rafa Silva fırtınası. Ayağının tozuyla şova başladı

Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva ilk idmanına çıktı, tüm ilgiyi üzerinde topladı.

Yeni sezon hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş'ta beklenen ismi kampa dahil oldu.

Benfica ile sözleşmesi sona erdikten sonra Siyah-Beyazlı ekiple 3 yıllık sözleşme imzalayan dünyaca ünlü Portekizli futbolcunun gelişi dört gözle bekleniyordu. Tatilini tamamlayan Rafa Silva bugün takıma katıldı.

31 yaşındaki Portekizli yıldız, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ilk olarak teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile bir araya geldi.

Teknik ekip ve futbolcular, Rafa Silva'ya "Hoş geldin" diyerek başarı dileğinde bulundu.

Portekizli oyuncu, takım arkadaşlarıyla atletik performans ile esneklik, kuvvet ve dayanıklılık testinden geçirildi. Rafa Silva, sahada da antrenman yaptı.

Kulüp sosyal medya hesabından yayınlanan görüntülerde Rafa Silva'nın yaptığı klas hareketler dikkat çekti.

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