Beşiktaş iki başkan adayıyla seçime gidiyor! İşte adaylarda son durum...

Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta yapılacak olan başkanlık seçiminde Hasan Arat ve Emre Kocadağ yarışacak. Aday olup olmayacağı merak edilen Serdal Adalı ise henüz kararını vermedi.

Aytunç Akın KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş iki başkan adayıyla seçime gidiyor! İşte adaylarda son durum...

Beşiktaş Kulübü, 3 Aralık tarihinde yeni başkanını seçecek. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da 2 adayın yarışması bekleniyor.

Kongrede Hasan Arat ve Emre Kocadağ'ın adaylıkları kesinken, 3. ismin Serdal Adalı olabileceği konuşuluyor.

HASAN ARAT İLK ADAY

Siyah Beyazlı camiada başkanlığa ilk talip olan isim Hasan Arat oldu. Adaylığını duyuran Arat, yönetim kurulu listesi için görüşmelerini sürdürürken, henüz isimler üzerinde karar vermedi.

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AHMET NUR ÇEBİ SEÇİME GİRMEYECEK

Mevcut Başkan Ahmet Nur Çebi ise uzun süren düşünme aşaması sonrası aday olmayacağına karar verdi.

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EMRE KOCADAĞ ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK

Başkan Çebi'nin aday olmayacağını açıklamasının ardından şu anda kulübün asbaşkanlığını üstlenen Emre Kocadağ'ın aday olması beklenirken, Çebi'nin de desteğini Kocadağ'dan yana kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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ADALI'NIN DÖNÜŞÜ BEKLENİYOR

Beşiktaş Kulübü'nün eski asbaşkanlarından Serdal Adalı, ABD seyahatinden döner dönmezadaylıkla ilgili kararını duyuracak.

Bunun yanı sıra, Hasan Arat, geçtiğimiz günlerde günlerde yaptığı açıklamada Serdal Adalı ile birlikte çalışabileceklerini duyurmuştu.

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