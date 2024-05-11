Beşiktaş imzayı attırdı. Resmi açıklama geldi

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Emlakjet takımın başantrenörü Dusan Alimpijevic ile yeni bir sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Basketbol İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven yaptığı açıklamada Alimpijevic ile 2 yıllık imzaların atıldığını açıkladı.

Özkan Arseven yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş Emlakjet Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile karşılıklı olarak yeniden anlaşarak 2 yıllık yeni bir sözleşme imzaladık.



Sözleşme şartlarımıza göre ikinci yılda EuroLig çıkış opsiyonunu çıkış tutarında kulübümüz lehine iyileştirme yaparak Beşiktaş'ımızın çıkarlarını koruyarak anlaşmaya vardık.



Önümüzdeki yıl EuroCup ve Süper Lig'de Hocamız ile Final Oynayacak bir kadro kurmak için bugünden itibaren çalışmalarımıza başlıyoruz.



Beşiktaş'ımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum”