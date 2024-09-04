Beşiktaş imzayı attırdı. TFF'ye bildirdi

Yaz transfer döneminin hızlı ekiplerinden Beşiktaş son olarak Benfica forması giyen Joao Mario'yu transfer ettiğini TFF'ye bildirdi.

Dün İstanbul'a gelen Portekizli futbolcu sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlılar ile 1+2 yıllık sözleşme imzaladı.

Joao Mario'nun listelerindeki ikinci isim olduğunu ifade eden Hüseyin Yücel dün yaptığı açıklamada, “Tüm transferler, hocamızın bir veya ikinci tercihi oldu. İlk tercihimiz Angelo’ydu ama Araplar devreye girdi. Hocamızla hızlı bir toplantı yaptık. ‘Joao Mario’yu kesinlikle istiyorum. Hazır durumda’ dedi. ‘Patron sensin, sen ne dersen o’ dedik ve Mario’yu indirdik. Hiçbir panik transfere imza atmadık ve atmayacağız" demişti.