Beşiktaş İskoçya’dan sürpriz ismi listesine aldı. Bir dönem Solskjær ile çalışmıştı

Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşma sağlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.



Siyah beyazlı takım, eksiklerini gidermek adına transfer çalışmalarına devam ederken, sürpriz bir isim gündemine geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Glasgow Rangers forması giyen on numara oyuncusu Tom Lawrence ile ilgileniyor. 31 yaşındaki 10 numaranın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Beşiktaş, tecrübeli oyuncuyu bonservis ücreti ödemeden transfer etmek istiyor.

⚪️⚫️???? Besiktas are showing initial interest in Tom Lawrence at Glasgow Rangers.



Ole Gunnar Solskjær coached him at Man United and now he has 6 months left on his deal, available for free in January. pic.twitter.com/o3wFvZrdzl