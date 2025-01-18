Beşiktaş İskoçya’dan sürpriz ismi listesine aldı. Bir dönem Solskjær ile çalışmıştı

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Beşiktaş İskoçya’dan sürpriz ismi listesine aldı. Bir dönem Solskjær ile çalışmıştı

Beşiktaş’ın transfer listesine sürpriz bir isim girdi. Siyah beyazlılar, yeni teknik direktörleri Solskjaer ile bir dönem çalışan Tom Lawrence’ı radarına aldı.

Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşma sağlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.

Siyah beyazlı takım, eksiklerini gidermek adına transfer çalışmalarına devam ederken, sürpriz bir isim gündemine geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Glasgow Rangers forması giyen on numara oyuncusu Tom Lawrence ile ilgileniyor. 31 yaşındaki 10 numaranın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Beşiktaş, tecrübeli oyuncuyu bonservis ücreti ödemeden transfer etmek istiyor.

Tecrübeli oyuncu, Manchester United'ın altyapısında oynadığı sırada Ole Gunnar Solskjaer ile çalışmıştı. Tom Lawrence, bu sezon Rangers'ta 15 maçta 5 gol atarken, 2 de asist yaptı.

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