Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu cezaevinden korkunç gerçeği açıkladı!

“Yolsuzluk” iddiaları kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, avukatları, müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz ettiğini açıklamıştı. Bugün Sözcü gazetesine avukatları aracılığıyla açıklamalarda bulunan Ongun, gündem olacak açıklamalarda bulundu.

“Tutuklama nedeni olarak hakkınızda söylenen suçlamalar yanıtlarınız nedir?” sorusunu yanıtlayan Ongun, “Bize karşı iki suçlama var. Birincisi açık suçlamalar, diğerleri ve en önemlisi gizli suçlamalar ve iftiralar” dedi.

“ETKİN PİŞMANLIK KİSVESİYLE BİZE İFTİRA ATMALARI İÇİN ZORLAMA YAPILDIĞI İDDİALARI KULAĞIMIZA GELİYOR”

Murat Ongun, “yeni şeyler duyuyoruz” diyerek çarpıcı iddiada bulundu. Ongun, şunları söyledi:

“Bir ara kadınların itirafçı olmaya zorlandığı açıklanmıştı siyasiler. Şimdi yeni şeyler duyuyoruz. Bir ara kadınların itirafçı olmaya zorlandığını açıklamıştı siyasiler. Şimdi yeni şeyler duyuyoruz. Şirketlerine, hesaplarına, mal varlıklarına el konulan iş insanlarına etkin pişmanlık kisvesiyle bize iftira atmaları için zorlama yapıldığı iddiaları kulağımıza geliyor. Yılların birikimini, mallarını korumak adına umarım kimse bu yola tevessül etmez. Umarım bu iddialar sadece iddiadır. İftiradan kimseye hayır gelmez. Bugün de gelmez, yarın da gelmez”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'kent uzlaşısı' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklanmıştı. İmamoğlu, İBB'ye yönelik olarak "yolsuzluk" suçlamasından yürütülen soruşturma kapsamında, “ihaleye fesat, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma” iddialarıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.