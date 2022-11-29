Beşiktaş gol yağdırdı

Beşiktaş, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürürken, İstanbuspor'la özel maçta karşı karşıya geldi.
Siyah beyazlı takımın sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Vodafone Park'taki maçta üstün bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, 23. dakikada Redmond'la öne geçti.
İkinci yarıya hızlı giren siyah beyazlı takım 47. dakikada Cenk'in penaltı golüyle durumu 2-0 yaptı.
48. dakikada bu kez Kerem Atakan Kesgin ağları havalandırdı.
51. dakikada sahneye çıkan Dele Alli maçın skorunu ilan etti: 4-0.
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