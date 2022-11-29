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Beşiktaş gol yağdırdı

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada İstanbulspor'la hazırlık maçı yapan Beşiktaş sahadan farklı galip ayrıldı

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 22:06
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Beşiktaş İstanbulspor'a gol yağdırdı

Beşiktaş gol yağdırdı
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Beşiktaş, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürürken, İstanbuspor'la özel maçta karşı karşıya geldi.

Siyah beyazlı takımın sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Vodafone Park'taki maçta üstün bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, 23. dakikada Redmond'la öne geçti. 

İkinci yarıya hızlı giren siyah beyazlı takım 47. dakikada Cenk'in penaltı golüyle durumu 2-0 yaptı.

48. dakikada bu kez Kerem Atakan Kesgin ağları havalandırdı.

51. dakikada sahneye çıkan Dele Alli maçın skorunu ilan etti: 4-0.

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