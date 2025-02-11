Beşiktaş istedi Galatasaray aldı!

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Beşiktaş istedi Galatasaray aldı!

Galatasaray, Ankaragücü forması giyen 18 yaşındaki genç oyuncu Arda Ünyay’ı kadrosuna katmaya çok yakın

Galatasaray Ankaragücü’nün 18 yaşındaki stoperi Arda Ünyay’ı kadrosuna katmaya yakın. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, Ankaragücü forması giyen Arda Ünyay için 500 bin euro bonservis bedeli + sonraki satıştan pay teklif etti. Ankara ekibi bonservis bedelini peşin istedi. Galatasaray iki taksitte ödemeyi teklif etti. Taraflar anlaşmaya çok yakın.

Ankaragücü altyapısından yetişen Arda Ünyay 1,87 boyundaki stoper, bu sezon 4 maçta toplam 59 dakika süre bulabildi. Oyuncu Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunuyordu.

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