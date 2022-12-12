Kayserispor'dan flaş Onur Bulut kararı. Beşiktaş istiyordu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Onur Bulut için "Kendisini beğeniyorum. Beşiktaş'ta olmasını isterim" demişti.

Ancak Antalya'da takımıyla kampta olan Onur Bulut, takımıyla 3 yıllık yeni sözleşme izin anlaşmaya vardı.

Buna göre 28 yaşındaki Onur Bulut, 3 yıl daha Kayserispor'da forma giyecek.