Beşiktaş Jota Silva transferinde mutlu sona yaklaştı: İmza an meselesi!

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş uzun süredir gündeminde tutuğu kanat transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yaklaştı. Siyah Beyazlılar, Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan 26 yaşındaki Portekizli yıldız Jota Silva'yı kiralamaya hazırlanıyor.

Beşiktaş, Vaclav Cerny ve Cengiz Ünder transferlerinin ardından kanat rotasyonuna önemli bir ekleme daha yapmaya hazırlanıyor.

Transferde son dakika atağına kalkan siyah beyazlı yönetim Premier Lig'den Portekizli yıldız Jota Silva için yaptığı görüşmelerde mutlu sona yaklaştı.

NOTTINGHAM FOREST İLE SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Nottingham Forest ile Jota Silva'nın kiralanması konusunda neredeyse anlaşmaya vardı. Anlaşmanın şarta bağlı bir satın alma opsiyonu içerebileceği de ifade edildi.

Taraflar arasında son detayların da görüşülmesiyle transferin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

