Beşiktaş, Jota Silva'nın lisansını çıkarttı

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde anlaşma sağladığı Jota Silva'nın lisansı çıkarıldı.

Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yürüttüğü Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın kanat oyuncusu Jota Silva, sabah saatlerinde İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen Portekizli futbolcuyu, burada siyah-beyazlı yetkililer ve bir grup taraftar karşıladı.

Havalimanı çıkışında açıklamalarda bulunan Jota Silva, "Çok iyi hissediyorum. Burada olduğum için mutluyum ve heyecanlıyım. Beşiktaş gibi büyük bir takımın parçası olacağım için gurur duyuyorum" diye konuştu.

Basın mensuplarına poz veren 26 yaşındaki oyuncu, daha sonra havalimanından ayrıldı.

Henüz resmi açıklama gelmese de Beşiktaş, Jota Silva'nın lisansını çıkarttı.

