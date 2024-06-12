Beşiktaş KAP'a bildirdi

Beşiktaş Kulübü Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yönetimde alınan kararı bildirdi.

Siyah beyazlı kulübün buna göre Beşiktaş markasının lisans süresi 2032’den 2052’ye uzatıldı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimizin 11.06.2024 tarihli Yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereği : ” Hakim ortağımız Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne ait olan “Beşiktaş” markasının, Şirketimiz ana faaliyeti için zorunlu bir unsur olması hususu dikkate alınarak, “Beşiktaş” markasının kullanımına ilişkin lisans haklarının kullanım süresinin uzatılması ve esaslarının belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; “Kulüp ile Şirketimiz arasında imzalanan 24.01.2002 tarihli Lisans Sözleşmesi süresinin 23.01.2032 tarihinden 31.05.2052 tarihine kadar uzatılmasına, 23.01.2032 ve 31.05.2052 tarihleri arasındaki dönemde lisans haklarının kullanılması sebebiyle ödenecek Lisans Ücreti’nin, Şirketimizin lisanslı ürün satış gelirleri, maç hasılatları ve kombine gelirleri, sponsorluk isim ve lisans gelirleri, yayın gelirleri ve UEFA gelirlerinden oluşan yıllık gelirlerinin % 5’i olarak belirlenmesine, Futbolcu kiralama ve satış gelirleri ile materyal seviyede olmaması nedeniyle futbol altyapı gelirleri ve kadın futbol gelirlerinin lisans bedeli hesabına dahil edilmemesine ve 24.01.2032 ve 31.05.2052 tarihleri arasındaki döneme ilişkin Lisans Ücretinin sözleşme süresi içerisinde herhangi bir döneme ilişkin olarak peşin olarak ödenmek istenmesi halinde, Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 24.05.2024 tarihli Lisans Sözleşmesi Değerleme Danışmanlık Raporu’nda ilgili yıllar için belirlenen iskonto oranları dikkate alınarak hesaplanacak peşin Lisans Ücretleri üzerinden ödenmesine karar verilmiştir. Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş.’nin Lisans Sözleşmesi Değerleme Danışmanlık Raporu, gelir yaklaşımı kapsamında Royalitiden Arındırma Yöntemi kullanılarak yürütülmüştür.

Değerlemeye konu royalite oranı %5 olarak belirlenmiş, lisans yenileme dönemi olan 2032-2052 yılları için lisanslı satış harici iskonto oranı % 21, lisanslı satış iskonto oranı ise % 19.7 olarak belirlenmiş ve kullanılmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız."