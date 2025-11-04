EuroCup B Grubu'nun 6. haftasında Beşiktaş Gain Buducnost Podgorica ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan Beşiktaş Gain ilk çeyreği 26-21 önde kapattı. Ancak ikinci çeyrekte ev sahibi ekip oyuna ağırlığını koydu ve siyah beyazlılar devreye 47-45'lik skorla 2 sayı farkla geride girdi.

İkinci yarıda da ritmini sürdüren Buducnost Podgorica son çeyrek öncesi skoru 9 sayı farkla 70-61'e taşıdı.

Beşiktaş Gain'in son çeyrekte ortaya koyduğu oyun galibiyet için yeterli olmadı ve karşılaşma 82-79 Buducnost Podgorica'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

EuroCup'ta 4 maç sonra yenilen Siyah Beyazlılar bu sonuçla EuroCup'taki 2. mağlubiyetini aldı.