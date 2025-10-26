Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş Kasımpaşa’ya konuk oldu.

İlk yarısı büyük heyecana sahne olan karşılaşmaya Cengiz Ünder’in 5. dakikada bulduğu golle hızlı başlayan Beşiktaş, 32’inci dakikada Tammy Abraham ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kaçan penaltının ardından Kasımpaşa, hızlı hücumda Winck’in golüyle skora eşitliği getirdi. Golün peşine Rıdvan Yılmaz’ın ceza sahası içerisinde yaptığı müdahale sonrası penaltı noktasını gösteren hakem Adnan Deniz Kayatepe, VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyerek bu kararını iptal etti ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda karşılıklı önemli pozisyonların kaçtığı mücadelede; Beşiktaş 2 kez direğe takılırken önemli gol fırsatlarını da değerlendiremedi.

Zorlu 90 dakikada başka gol sesi çıkmadı ve puanlar bölüşüldü. Fenerbahçe derbisi öncesi Kasımpaşa deplasmanında 2 puan bırakan Beşiktaş, puanını 17’ye yükseltti. Ancak Siyah Beyazlılar 10 hafta sonunda lider Galatasaray’ın 11 puan gerisinde kaldı. Öte yandan Kasımpaşa ise Beşiktaş beraberliğiyle birlikte 10 hafta sonunda 10 puan topladı.

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ 11’LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Espinoza, Frimpong, Baldursson, Cafu, Fall, Diabate, Kubilay.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Cengiz, El Bilal, Abraham.

KASIMPAŞA 0-1 BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

1' İlk düdük çaldı ve mücadeleye Beşiktaş başladı.

BEŞİKTAŞ CENGİZ ÜNDER'İN ERKEN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

5' Vaclav Cerny'nin arka direğe gönderdiği topa Cengiz Ünder hareketlenerek dar açıdan gelişine vurdu. Şutunda Gianniotis'i mağlup eden Cengiz Ünder Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

EMİRHAN TOPÇU SON ANDA ARAYA GİRDİ

8' Kasımpaşa'nın tehlikeli atağında Cafu'nun şutunda Emirhan Topçu son anda araya girerek topu kornere çeldi.

OPOKU ABRAHAM'A GOL İZNİ VERMEDİ

11' Cengiz'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Tammy Abraham şutunda kaleci Gianniotis'i geçti ancak Opoku'ya takıldı. Kaleye giden topu Opoku son anda uzaklaştırmayı başardı.

CERNY'NİN ŞUTUNDA TOP DİREKTEN DÖNDÜ

27' İlk golün asistini yapan Cerny, sert bir şutla Kasımpaşa kalesini yokladı. Ancak şutunda direğe takıldı.

ABRAHAM PENALTI KAÇIRDI

31' Cerny'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Tammy Abraham yapılan müdahale sonrası yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Abraham penaltıyı kaçırdı.

KASIMPAŞA SKORU EŞİTLEDİ

32' Kasımpaşa kaçan penaltı sonrası hızlı atakta Wink ile golü bularak duruma eşitliği getirdi.

PENALTI KARARI İPTAL EDİLDİ

36' Cengiz Ünder'in ceza sahası içerisindeki müdahalesi sonrası hakem Adnan Deniz Kayatepe bu kez Kasımpaşa lehine penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Adnan Deniz Kayatepe kararını iptal etti.

İLK YARI SONUCU: KASIMPAŞA 1-1 BEŞİKTAŞ

ERSİN'DEN HARİKA KURTARIŞ

49' Atilla Szlai'nin kafa vuruşunda Ersin Destanoğlu kalesinde adeta uzayarak topu mükemmel bir refleksle köşeden çıkardı.

BEŞİKTAŞ 2. KEZ DİREĞE TAKILDI

55' Cengiz Ünder'in ortasında arka direkte kendisini unutturan Rıdvan Yılmaz yakın mesafede topu direğe nişanladı.

TOURE NET POZİSYONDAN YARARLANAMADI

60' Orkun'un ceza sahası içerisine çevirdiği topta El Bilal Toure kale önünde müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda çerçeveyi tutturamadı.

DJALO MUTLAK GOL ŞANSINI KAÇIRDI

78' Orkun'un duran toptan ortasında bu kez Djalo kale önünde net pozisyonu gole çeviremedi.

RACSHICA GOLE YAKLAŞTI

79' Beşiktaş'ın tehlikeli atağında Raschica arka direkte yaptığı kafa vuruşunda isabeti bulamadı.

MAÇ SONUCU: KASIMPAŞA 1-1 BEŞİKTAŞ