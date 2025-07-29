Beşiktaş kendi yaptı, kendi buldu! Zorbalığın arkasında o yönetici var

Beşiktaş'ta sezonun ilk resmi maçında Shakthar Donetsk maçında alınan 4-2'lik yenilgi sonrası bazı oyuncular taraftarlar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Yeni transfer David Jurasek ve ayrılık aşamasında olan Keny Arroyo yoğun tepkilerin ardından sosyal medya hesaplarını kapattı.

Bunun üzerine Beşiktaş resmi sosyal medya hesabından 'Dijital zorbalığa hayır' paylaşımı yaptı. Mesajda, sabah idmanında yer alan oyuncularının birlik mesajı verdiği bir fotoğrafa da yer verildi.

TRT YORUMCUSUNDAN YÖNETİCİYE SUÇLAMA

TRT yorumcusu Fırat Günayer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada zorbalığın arkasında bir dönem Beşiktaş'ta görev alan yöneticilerin bulunduğunu söyledi. Günayer şöyle konuştu:

"2018'de temeli atılan Beşiktaş sosyal medya organizasyonu, feno'lar ve trol hesaplar sayesinde beklenilenden hızlı şekilde büyüdü ve sadece 1 yıl sonra 'Kendi başkanına hırsız deyip, istifa ettirecek' hale geldi. O canavar artık Beşiktaş'ta söz sahibi. Futbolcu, hoca, yönetici, profesyonel kim varsa öfkesini kusup, yok etmeye devam ediyor. Zamanında bu canavarı fonlayan yöneticiler belki de farkında olmadan, 'Beşiktaş üzerinden para kazanabilme ve ünlü olabilme' seçeneğini sundular insanlara. Herkes fenomen, herkes haberci, herkes Seba'dan büyük Beşiktaşlı oldu. Ailesinin, arkadaşının dikkate almadığı, hayatı olmayan bir çok model, bu yapı sayesinde burada isim olmuş durumda. Üzgünüm ama bunu Beşiktaş kendi kendine yaptı. Bugün Jurasek, yarın başkası. Buradan dönüş zor."