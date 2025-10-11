Beşiktaş GAIN'in ONVO Büyükçekmece'yi yenerek Basketbol Süper Ligi'nde üçte üç yaptığı maçın ardından Koç Dusan Alimpijevic Belgrad'a giderek Sırbistan Milli Takımı'ndaki yeni göreviyle ilgili düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

"ARTIK BOŞ ZAMANIM KALMAYACAK"

EuroBasket'te yaşanan hayal kırıklığı sonrası Sırbistan Milli Takımı'nın yeni başantrenörü olarak seçilen Dusan Alimpijevic, "Hissettiğim baskı, çok az kişinin sahip olacağı bir ayrıcalık. Elbette hayatta çok disiplinli olmanız gerekiyor. Artık hiç boş zamanım olmayacak. Olsa bile, onu nasıl kullanacağımı çok dikkatli planlamam gerekecek. Beşiktaş'a kaç saat ayıracağım, milli takıma kaç saat ayıracağım ? Bir teknik direktör bundan daha fazlasını hayal edebilir mi? Kendimle ne kadar gurur duyduğumu anlatamam." diye konuştu.

"YABANCI OYUNCU OYNATMA SÖZ KONUSU BİLE OLAMAZ"

Sırbistan Basketbol Federasyonu'na kendisini bu göreve seçtikleri için minnettar olduğunu ifade eden Alimpijevic, basın toplantısında yabancı oyuncu konusuna da değinerek net mesaj verdi.

Vatandaşlık verilerek milli takımda hiçbir oyuncuyu oynatma niyeti olmadığını açıkça beyan eden Sırp antrenör, "Milli takımın başında olduğum sürece yabancı oyuncu oynatma söz konusu olmayacak. Ülke olarak ne olduğumuzu biliyoruz. Eğer bir yabancımız olsaydı böyle olmazdık." ifadelerini kullandı.