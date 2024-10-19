Beşiktaş Konyaspor maçı öncesi son antremanına çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Beşiktaş Konyaspor maçı öncesi son antremanına çıktı

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla bitirdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 9'uncu haftasında, yarın saat 16.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Konyaspor'la karşılaşacak.

Beşiktaş Konyaspor maçı öncesi son antremanına çıktı

Beşiktaş Konyaspor maçı öncesi son antremanına çıktı

Beşiktaş Konyaspor maçı öncesi son antremanına çıktı

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