Beşiktaş Lugano karşısında. Şenol Güneş'ten flaş karar. İlk 11 belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında bu akşam İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırlayacak. Maçın ilk 11'i belli oldu.

Beşiktaş Lugano karşısında. Şenol Güneş'ten flaş karar. İlk 11 belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu akşam İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırlayacak

Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşma Exxen'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı İsrail Futbol Federasyonundan David Fuxman yönetecek. Mücadelede Fuxman'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Omer Barbiro ve Rostislav Talis yapacak. Erez Papir ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak sahada yer alacak.

İki ekip bu sezonki Avrupa maceralarına beraberlikle başladı.

Beşiktaş, D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Lugano'nun Norveç ekibi Bodo Glimt'i konuk ettiği mücadele golsüz sona erdi.

Beşiktaş'ın, Lugano karşısına kaleci Mert Günok'tan yoksun çıkması bekleniyor.

Adana Demirspor maçında sakatlanarak yerini Ersin Destanoğlu'na bırakan tecrübeli kaleci, sakatlığı nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile oynanan karşılaşmada da görev yapamamıştı.

Lugano karşılaşmasında forma giyemeyecek oyuncularla ilgili bilgi veren teknik direktör Şenol Güneş, "İdmanın son bölümünde Gedson Fernandes'in bileği döndü. Lugano ve İstanbulspor maçlarında bizimle olmayacak. Mert de bu maçta olmayacak gibi görünüyor. Ante Rebic ise idmana katıldı. Herhangi bir sorunu yok." diye konuştu.

Yeni transferlerden Jean Onana'nın forma giyememesiyle ilgili de konuşan Güneş, "Onana, kesiciliğiyle ön plana çıkan bir oyuncu. Uyum dönemi oldu. Dalgalanma geçirdi. Açığımızı kapatmasında eksiklik gördük. Genç oyuncu. Çalışmaya devam ediyor. Oynayacağını düşünüyorum. Dışlamış değiliz. Onana hakkında olumsuz düşüncemiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş ilk 11'i de şöyle belirledi:

Ersin, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Ghezzal, Zaynutdinov, Muleka, Aboubakar.

Lugano'nun ise şu 11'le sahaya çıkacağı öğrenildi:

Saipi, Hajrizi, Hajdari, Marques, Espinoza, Macek, Sabbatini, Grgic, Cimignani, Aliseda, Vladi.

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