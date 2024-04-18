Beşiktaş maçının hakemine Galatasaray ataması

Kaynak: İHA
Beşiktaş maçının hakemine Galatasaray ataması
TFF'den lider Galatasaray'ın maçına flaş atama...

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yarın, 20 Nisan Cumartesi, 21 Nisan Pazar ve 22 Nisan Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu da haftanın hakemlerini resmen açıkladı.

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

19 Nisan Cuma

20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek

20 Nisan Cumartesi

13.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Burak Şeker
16.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır
19.00 Samsunspor - Adana Demirspor: Murat Erdoğan
19.00 Kayserispor - Trabzonspor: Çağdaş Altay

21 Nisan Pazar

13.30 RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
19.00 Antalyaspor - Hatayspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Galatasaray - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Kadir Sağlam

22 Nisan Pazartesi

20.00 Sivasspor - Fenerbahçe: Cihan Aydın

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