Beşiktaş maçının hakemine Galatasaray ataması

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yarın, 20 Nisan Cumartesi, 21 Nisan Pazar ve 22 Nisan Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu da haftanın hakemlerini resmen açıkladı.
Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
19 Nisan Cuma
20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek
20 Nisan Cumartesi
13.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Burak Şeker
16.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır
19.00 Samsunspor - Adana Demirspor: Murat Erdoğan
19.00 Kayserispor - Trabzonspor: Çağdaş Altay
21 Nisan Pazar
13.30 RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
19.00 Antalyaspor - Hatayspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Galatasaray - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Kadir Sağlam
22 Nisan Pazartesi
20.00 Sivasspor - Fenerbahçe: Cihan Aydın