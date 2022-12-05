Beşiktaş'ın Nwakaeme teklifi ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in, Anthony Nwakaeme'ye onay vermesi sonrasında yönetim, Nijeryalı hücumcuya menajeri aracılığıyla ilk teklifini yaptı.

Arabistan ekibi Al Fahya'dan ayrılma kararı alan Nwakaeme, Dünya Kupası arasında İstanbul'a gelmişti. Burada bir dizi temaslarda bulunan 33 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Beşiktaş'a da önerilmişti. Kulübüyle sözleşmesini feshedip Ocak ayında Siyah-Beyazlılar'a katılmaya hazır olan Nwakaeme için karar verildi...

Fanatik'in haberine göre Kevin N'Koudou'nun performansından memnun olmayan teknik direktör Şenol Güneş'in, Nwakaeme'ye onay vermesi sonrasında yönetim, Nijeryalı hücumcuya menajeri aracılığıyla ilk teklifini yaptı. İdareciler, deneyimli hücum oyuncusuna 1.5 yıllık kontrat ve bonuslarla 1,5 milyon Euro maaş önerisinde bulunduğu öğrenildi.

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