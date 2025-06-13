Beşiktaş onun gitmesi için dua ediyor! İstenen para belli oldu

Beşiktaş’ta yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen Al Musrati’ye birçok kulüpten teklif geldiği öğrenildi. Siyah-beyazlılar, Libyalı orta saha oyuncusunu kısa süre içinde iyi bir bonservis bedeliyle elden çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

MONACO OPSİYONUNU KULLANMAMIŞTI

Al Musrati ara transfer döneminde 8+2 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte Monaco’ya kiralık gönderilmişti. Ancak Fransız kulübü beklentilerin altında bir performans ortaya koyan 29 yaşındaki deneyimli futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmadı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in kadroda düşünmediği Al Musrati’nin de takımdan ayrılmak istediği ve bir süredir menajeri vasıtasıyla kulüp aradığı aktarıldı.

Tecrübeli futbolcunun, bazı Arap kulüplerinin yanı sıra Fransa ve Portekiz’den ciddi teklifler aldığı öğrenildi. Beşiktaş’la 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Al Musrati’nin 8-9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında satılabileceği ifade edildi.

11 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Siyah-beyazlılar, Libyalı futbolcunun satılması halinde hem yabancı kontenjanında yer açacak hem de ciddi bir bonservis bedeli elde edecek. Kartal, Al Musrati’yi geçen sezon 11 milyon euro karşılığında Braga’dan kadrosuna katmıştı.