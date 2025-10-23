Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk raporlarını açıkladı.
Dün akşam, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında TÜMOSAN Konyaspor, Beşiktaş'ı konuk etmişti.
İki takımın da taraftarlarının "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle cezalandırılması istendi. PFDK'ya sevk raporları şu şekilde:
- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü’nün 22.10.2025 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR- BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 22.10.2025 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR- BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.