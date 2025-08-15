Beşiktaş play-off’ta! Solskjaer’den sert uyarı: “Böyle başlarsak…”

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında St. Patrick’s’i evinde 3-2 mağlup etti. İlk maçı 4-1 kazanan siyah-beyazlılar, toplamda 7-3’lük skorla turu geçti ve play-off’ta İsviçre temsilcisi Lausanne ile eşleşti.

"BU ŞEKİLDE BAŞLARSAK KAZANMAYI BEKLEYEMEYİZ"

Maçın ardından konuşan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, “Bu sonuç geçen hafta ne kadar iyi oynadığımızı gösteriyor. İlk yarıyı 4-0 kazanmıştık. Ancak rakip fırsat bulunca zorlayıcı oluyor. Bugün de maça hızlı başladılar, çok orta yaptılar ve gol buldular. Bu şekilde başlarsak kazanmayı bekleyemeyiz. İyi goller bulduk ama gelişmemiz gerekiyor” dedi.

"OYUNCULARIM İYİ CEVAP VERDİ”

Solskjaer, devre arasında oyuncularına daha hızlı ve agresif oynamaları gerektiğini söylediğini belirterek, “Oyuncularım iyi cevap verdi. İki güzel gol bulduk ve turu geçtik” ifadelerini kullandı.

MUSTAFA ERHAN’IN SAKATLIĞI TEKRARLADI

Norveçli teknik adam, Mustafa Erhan’ın sakatlığıyla ilgili ise “Aynı yerden sakatlandı. İyi antrenmanlar yapıyordu, 25 dakika oynatıp önümüzdeki maça hazır hale getirmek istedik ama yine aynı sakatlığı yaşadı. Hırslı bir oyuncu, oyuna yüzde 100 enerjiyle girdi ancak talihsiz bir durum oldu” dedi.