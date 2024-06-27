Beşiktaş Rafa Silva'ya ödeyeceği ücreti açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Rafa Silva'ya ödeyeceği ücreti açıkladı

Beşiktaş Rafa Silva transferine dair detayları açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Portekizli yıldız Rafa Silva’yı İstanbul’a getirip imzayı attıran Beşiktaş transferin maliyetini açıkladı.

Siyah-beyazlıların Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, 3 yıllık imzayı atan Rafa Silva yıllık 6 milyon Euro kazanacak.

İşte Beşiktaş’ın açıklaması:

“Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'in transferi konusunda, Oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her sezon için 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir”

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