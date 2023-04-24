Beşiktaş Redmond'la uzatacak

Beşiktaş’ta Nathan Redmond başarılı grafiğiyle ile göz doldurdu. Son haftaların en formda ismi olan İngiliz oyuncu, teknik heyetin yüzünü güldürdü.

DERBİDE GÜNEŞ'İN KOZU

Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde, sonradan oyuna girip 3 asist ve 1 golle yıldızlaşan Redmond, Galatasaray maçında da teknik direktör Şenol Güneş'in en büyük kozlarından biri olacak.

REDMOND İLE SÖZLEŞME UZATILACAK

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Redmond’ın takımda kalmasını istiyor. Yönetim, Redmond'a 1 milyon 300 bin avro maaşla 2+1 yıllık sözleşme imzalatmayı hedefliyor. Redmond, Beşiktaş formasıyla çıktığı 25 maçta 6 kez fileleri sarstı, 6 da gol pası verdi.