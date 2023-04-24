Beşiktaş Redmond'la uzatacak

Son haftalarda gösterdiği performansla Şenol Güneş'in gözdesi olan Redmond'la Beşiktaş yönetimi, yeni bir adım atacak.

Beşiktaş Redmond'la uzatacak

Beşiktaş’ta Nathan Redmond başarılı grafiğiyle ile göz doldurdu. Son haftaların en formda ismi olan İngiliz oyuncu, teknik heyetin yüzünü güldürdü.

DERBİDE GÜNEŞ'İN KOZU
Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde, sonradan oyuna girip 3 asist ve 1 golle yıldızlaşan Redmond, Galatasaray maçında da teknik direktör Şenol Güneş'in en büyük kozlarından biri olacak.

REDMOND İLE SÖZLEŞME UZATILACAK
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Redmond’ın takımda kalmasını istiyor. Yönetim, Redmond'a 1 milyon 300 bin avro maaşla 2+1 yıllık sözleşme imzalatmayı hedefliyor. Redmond, Beşiktaş formasıyla çıktığı 25 maçta 6 kez fileleri sarstı, 6 da gol pası verdi.

Öne Çıkanlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Son Haberler
Son Dakika... Meral Akşener canlı yayında açıklıyor Siyaset
Son Dakika... Meral Akşener canlı yayında açıklıyor
Arda Güler attı. Fenerbahçe öne geçti Spor
Arda Güler attı. Fenerbahçe öne geçti
Atilla Szalai'nin golü iptal edildi Spor
Atilla Szalai'nin golü iptal edildi
Çin’in bedava verdiği 1 milyon doz aşı için devletten 12 milyon dolar alan Cantürk Alagöz AKP’den milletvekili adayı oldu Siyaset
Çin’in bedava verdiği 1 milyon doz aşı için devletten 12 milyon dolar alan Cantürk Alagöz AKP’den milletvekili adayı oldu
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a '300 milyar dolar' yanıtı Siyaset
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a '300 milyar dolar' yanıtı
İmamoğlu: Biz gelince İstanbul Sözleşmesi devreye girecek Siyaset
İmamoğlu: Biz gelince İstanbul Sözleşmesi devreye girecek
Mansur Yavaş’tan çok konuşulacak İHA, SİHA ve TGC Anadolu açıklaması Siyaset
Mansur Yavaş’tan çok konuşulacak İHA, SİHA ve TGC Anadolu açıklaması